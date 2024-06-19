Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

У женщины украли украшения на 2,5 млн тенге в Туркестанской области

Опубликовано:

Ювелирные изделия
Ювелирные изделия. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жетысайском районе Туркестанской области задержана местная жительница. Ее подозревают в краже у соседки ювелирных изделий на 2,5 млн тенге, передает Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, подозреваемая пришла днем домой к соседке попросить денег в долг. Заметив, что в незапертом доме нет хозяев, похитила из шкафа в спальне несколько золотых изделий и скрылась.

Причиненный потерпевшей ущерб составил около 2,5 миллионов тенге. Краденые золотые изделия женщина использовала на свои нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится расследование и выясняются все обстоятельства, сообщает ведомство.

Напомним, сегодня стало известно о вынесении приговора по громкому делу о краже из ювелирного магазина в Акмолинской области, ущерб по которому составил 71,4 млн тенге. Мужчинам назначили 7 и 6 лет лишения свободы. Также с них в пользу потерпевшего взыскан непогашенный материальный ущерб на сумму 30,6 млн тенге.

В конце мая в Астане также произошло хищение ювелирных изделий у горожанки. Их сдали в ломбард, выручив миллион тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120211-v-turkestanskoy-oblasti-zhenshchina-ukrala-u-sosedki-ukrasheniya-na-2-5-mln-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.