У женщины украли украшения на 2,5 млн тенге в Туркестанской области

В Жетысайском районе Туркестанской области задержана местная жительница. Ее подозревают в краже у соседки ювелирных изделий на 2,5 млн тенге, передает Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, подозреваемая пришла днем домой к соседке попросить денег в долг. Заметив, что в незапертом доме нет хозяев, похитила из шкафа в спальне несколько золотых изделий и скрылась.

Причиненный потерпевшей ущерб составил около 2,5 миллионов тенге. Краденые золотые изделия женщина использовала на свои нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится расследование и выясняются все обстоятельства, сообщает ведомство.

Напомним, сегодня стало известно о вынесении приговора по громкому делу о краже из ювелирного магазина в Акмолинской области, ущерб по которому составил 71,4 млн тенге. Мужчинам назначили 7 и 6 лет лишения свободы. Также с них в пользу потерпевшего взыскан непогашенный материальный ущерб на сумму 30,6 млн тенге.

В конце мая в Астане также произошло хищение ювелирных изделий у горожанки. Их сдали в ломбард, выручив миллион тенге.