Ювелирный магазин обчистили через подкоп в Акмолинской области (видео)

Подкоп. Фото: instagram.com/step_notsleep

В социальных сетях появилось видео, снятое в Степногорске. Указывается, что ювелирный магазин обокрали через подкоп. Происшествие прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В подписи к опубликованным кадрам говорится, что ночью в Степногорске обокрали ювелирный магазин, находящийся возле рынка.

"Витрины вычищены подчистую. Неофициально, речь идет о сотнях миллионов ущерба", - отмечается в посте.

По информации ДП Акмолинской области, по факту кражи в ювелирном магазине в Степногорске начато досудебное расследование по ст.188 ч.4 УК РК. Заявление в полицию поступило 1 мая.

"В настоящее время сотрудниками проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.188 ч.4 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Акмолинской области неизвестные выкрали из магазина ювелирные изделия на сумму более пяти миллионов тенге. Сотрудниками криминальной полиции в Павлодаре были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое астанчан 27 лет.

По версии следствия, молодые люди сначала взломали пластиковую дверь путем отжатия ее от рамы, а затем сняли с петель железную дверь. Из магазина они вынесли примерно 250 ювелирных изделий. По данному факту было начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК "Кража". Похищенные украшения изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019015-yuvelirnyy-magazin-obchistili-cherez-podkop-v-akmolinskoy-oblasti-video/