Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вынесен приговор по громкому делу о краже из ювелирного магазина в Акмолинской области

Опубликовано:

Кадр с камер видеонаблюдения в ювелирном магазине
Кража в ювелирном магазине. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Двум подсудимым вынесли приговор по делу о краже золотых изделий из ювелирного магазина в Степногорске в мае прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

ВынесКак сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении двух подсудимых по п.3 ч.4 ст.188 УК РК (Кража) рассматривалось в Степногорском городском суде.

"1 мая 2023 года в ночное время, незаконно находясь в помещении ювелирного магазина, действуя в группе лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, подсудимые тайно похитили золотые изделия в особо крупном размере в количестве 1 365 штук, в результате причинили ущерб потерпевшему на сумму 71,4 млн тенге", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана исследованными материалами дела, показаниями потерпевшего и свидетелей, заключениями судебно-трасологической экспертизы и судебно-экспертного исследования почв, документами международных судебных поручений.

Приговором мужчинам назначили 7 и 6 лет лишения свободы. Также с них в пользу потерпевшего взыскан непогашенный материальный ущерб на сумму 30,6 млн тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Напомним, в начале мая прошлого года в социальных сетях появилось видео из Степногорска, где указывалось, что ювелирный магазин в городе обокрали через подкоп. В ДП региона заявили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Позже в Астане задержали двух подозреваемых. По информации МВД, у жителей столицы изъяли вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство. Подозреваемых поместили под арест.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120022-vynesen-prigovor-po-gromkomu-delu-o-krazhe-iz-yuvelirnogo-magazina-v-akmolinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.