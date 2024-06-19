Вынесен приговор по громкому делу о краже из ювелирного магазина в Акмолинской области

Двум подсудимым вынесли приговор по делу о краже золотых изделий из ювелирного магазина в Степногорске в мае прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

ВынесКак сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении двух подсудимых по п.3 ч.4 ст.188 УК РК (Кража) рассматривалось в Степногорском городском суде.

"1 мая 2023 года в ночное время, незаконно находясь в помещении ювелирного магазина, действуя в группе лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, подсудимые тайно похитили золотые изделия в особо крупном размере в количестве 1 365 штук, в результате причинили ущерб потерпевшему на сумму 71,4 млн тенге", - установил суд.

Вина подсудимых была доказана исследованными материалами дела, показаниями потерпевшего и свидетелей, заключениями судебно-трасологической экспертизы и судебно-экспертного исследования почв, документами международных судебных поручений.

Приговором мужчинам назначили 7 и 6 лет лишения свободы. Также с них в пользу потерпевшего взыскан непогашенный материальный ущерб на сумму 30,6 млн тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале мая прошлого года в социальных сетях появилось видео из Степногорска, где указывалось, что ювелирный магазин в городе обокрали через подкоп. В ДП региона заявили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Позже в Астане задержали двух подозреваемых. По информации МВД, у жителей столицы изъяли вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство. Подозреваемых поместили под арест.