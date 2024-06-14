Кормили детей мясом кошек: усилить контроль за приемными семьями хотят в Казахстане

В кулуарах парламента замглавы комитета по охране прав детей прокомментировала дело об истязании детей в приемной семье в Шымкенте и анонсировала новые поправки в закон, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этой семье находились 6 детей, двое из них находились под окончательной формой усыновления, четверо – были под опекой. На момент установления опеки кандидатами был предоставлен перечень документов и справки, подтверждающие у них отсутствие каких-либо противопоказаний к усыновлению или установлению опеки.

Сейчас параллельно мажилисом рассматривается законопроект по вопросам обеспечения защиты прав детей и образования, в рамках которого рассматривается усиление органов опеки и попечительства. У нас в стране работают 400 сотрудников органов опеки, и если говорить о Шымкенте, на 450 детей работают всего лишь 5 сотрудников органов опеки.

Данный вопрос нужно решать, чтобы за каждой семьей, где находятся дети, особенно под опекой, был закреплен сотрудник, который будет постоянно посещать эту семью и смотреть условия проживания ребенка", – заявила замглавы комитета Юлия Овечкина.

Она добавила, что новые поправки добавят органам опеки больше функций, благодаря которым они смогут усилить контроль за детьми.

Напомним, что в Шымкенте против приемного отца 6-х детей возбудили дело – его подозревают в том, что он заставлял детей работать, не давал им мыться, связывал их, а также кормил детей мясом кошек и собак.

Позже появились подробности по этому делу.

"У этой семьи большой дом, но, похоже, он сделан только для комиссии. Возможно, сэкономили на угле, газе, электричестве, я не знаю. Сами живут в трехкомнатной "времянке". Вы будете шокированы, если увидите этот дом. На стенах висели картины с привидениями. Усыновивший детей мужчина – целитель.

В другой "времянке" этот колдун поставил памятник своей матери, которая умерла еще в 80-х годах, и положил вокруг нее кости и траву. В доме увидели рога животных", – рассказывала Уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту Жаннета Жазыкбаева.

Добавим, что, согласно статье 110 УК РК, причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.