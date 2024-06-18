Хищения на 11 млн тенге выявили прокуроры в детсаду в СКО

Растраты бюджетных средств, антисанитарию и нарушения противопожарной безопасности выявили проверки дошкольных учреждений, сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области.

Прокуратурой проведены проверки детских садов в СКО. Обнаружены многочисленные нарушения: неправомерные миллионные растраты бюджетных средств, несоблюдение санитарных и противопожарных норм.

К примеру, как сообщили в надзорном органе, в Айыртауском районе в дошкольном учреждении выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге, по которому районным надзорным органом начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов вопреки требованиям Закона по госзаказу оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге.

Практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности, сообщает прокуратура СКО.

По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 32 к административной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 17 млн тенге, нарушения устранены.

Всего с начала года органами прокуратуры по линии несовершеннолетних к различным видам ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц.

Надзорный орган напоминает, что в случаях нарушения прав и интересов несовершеннолетних можно обратиться на телефон доверия прокуратуры области: 8 7152 36-03-83, 8 771 362 08 99.

Напомним, в апреле этого года в Мангистау воспитатель детского сада предстала перед судом за побои, которые она нанесла ребенку, не достигшему двухлетнего возраста. Дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних.

Также в Акмолинской области суд оштрафовал воспитательницу детского сада из Атбасара за нанесение легкого вреда здоровью пятилетнему ребенку.

А в Костанае в начале марта грубое обращение воспитателя детсада с ребенком попало на видео. Судя по кадрам, женщина толкнула маленького мальчика, а затем грубо протащила его за руку через комнату. Женщину уволили по статье.