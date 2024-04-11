Ущипнула ребенка: воспитательницу детсада оштрафовали в Акмолинской области
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В Акмолинской области суд оштрафовал воспитательницу детского сада из Атбасара за нанесение легкого вреда здоровью пятилетнему ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный суд.
Суд провел показательный процесс для сотрудников детских дошкольных учреждений города Атбасар, где было оглашено постановление по делу об административном правонарушении в отношении воспитателя детского сада.
"Воспитатель детского сада М. нанесла телесные повреждения пятилетнему ребенку, ущипнув за туловище, и причинила легкий вред его здоровью (ст.73-1 ч.1 КоАП РК).
Вина М. подтверждена ее признательными показаниями, заявлением представителей ребенка о принятии мер в отношении М., заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребенка в виде кровоподтека и другими материалами дела", – сообщили представители суда.
Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей у М., а отягчающим – совершение правонарушения в отношении малолетнего ребенка.
При этом назначение ареста суд счел невозможным из-за наличия у М. несовершеннолетних детей.
В итоге женщине назначили штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).
"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства отдела образования района, которым довел до сведения о факте допущенного нарушения воспитателем детского сада и обратил внимание на недопущение впредь со стороны других работников дошкольных и школьных учреждений", – говорится в сообщении.
Добавим, согласно статье 73-1 КоАП РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.
Также напомним, в начале марта в Сети распространилось видео, на котором заметно грубое обращение воспитателя детсада с ребенком. Судя по кадрам, женщина толкнула маленького мальчика, а затем грубо протащила его за руку через комнату. Женщину уволили по статье.
А в начале февраля этого года в Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Тогда было начато расследование.
При этом в январе в ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082761-uschipnula-rebenka-vospitatelnitsu-detsada-oshtrafovali-v-akmolinskoy-oblasti/