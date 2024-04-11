Ущипнула ребенка: воспитательницу детсада оштрафовали в Акмолинской области

В Акмолинской области суд оштрафовал воспитательницу детского сада из Атбасара за нанесение легкого вреда здоровью пятилетнему ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Суд провел показательный процесс для сотрудников детских дошкольных учреждений города Атбасар, где было оглашено постановление по делу об административном правонарушении в отношении воспитателя детского сада.

"Воспитатель детского сада М. нанесла телесные повреждения пятилетнему ребенку, ущипнув за туловище, и причинила легкий вред его здоровью (ст.73-1 ч.1 КоАП РК).

Вина М. подтверждена ее признательными показаниями, заявлением представителей ребенка о принятии мер в отношении М., заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребенка в виде кровоподтека и другими материалами дела", – сообщили представители суда.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей у М., а отягчающим – совершение правонарушения в отношении малолетнего ребенка.

При этом назначение ареста суд счел невозможным из-за наличия у М. несовершеннолетних детей.

В итоге женщине назначили штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства отдела образования района, которым довел до сведения о факте допущенного нарушения воспитателем детского сада и обратил внимание на недопущение впредь со стороны других работников дошкольных и школьных учреждений", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно статье 73-1 КоАП РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Также напомним, в начале марта в Сети распространилось видео, на котором заметно грубое обращение воспитателя детсада с ребенком. Судя по кадрам, женщина толкнула маленького мальчика, а затем грубо протащила его за руку через комнату. Женщину уволили по статье.

А в начале февраля этого года в Атырау воспитателя инклюзивного детсада заподозрили в жестоком обращении с ребенком. Тогда было начато расследование.

При этом в январе в ходе проверки учебного заведения в Кентау выяснилось, что помощник воспитателя применял физическое насилие к детям.