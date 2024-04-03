Воспитателя детского сада наказали за избиение ребенка в Мангистау

Воспитатель детского сада предстала перед судом за побои, которые она нанесла ребенку, не достигшему двухлетнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего рассматривалось специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних.

"Подсудимая, воспитатель детского сада, находясь в спальной комнате детского сада, нанесла несовершеннолетнему побои, в результате чего не достигший двухлетнего возраста ребенок получил телесные повреждения", - говорится в сообщении суда.

Вина женщины была доказана копией видеозаписи, снятой с места происшествия, и протоколом допроса свидетелей.

"Подсудимая раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшим, сказала, что сожалеет о содеянном, подобное больше не повторится и это стало для нее жизненным уроком", - отметили в суде.

Признание подсудимой своей вины и искреннее раскаяние суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал воспитателя детского сада виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.2 ст.140 УК. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 МРП (172 500 тенге) и лишили права заниматься деятельностью по воспитанию несовершеннолетних на один год.

В соответствии с ч.2 ст.140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.