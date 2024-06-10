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Экс-судья из Казахстана пропала в Германии: дипломаты обратились в полицию, заявили в МИДе

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Айгуль Сыйлыбаева
Айгуль Сыйлыбаева. Фото: kz.kursiv.media

Сегодня на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о ситуации по пропавшей в Германии казахстанке – брат экс-судьи заявлял, что она исчезла, передает корреспондент NUR.KZ.

"5 июня 2024 года в генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на-Майне обратились наши граждане по поводу пропажи 3 июня своей дочери. Генеральное консульство взяло это обращение на особый контроль. Наши дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.

Наш консул выехал по адресу проживания, встретился с родными. Был разговор с полицией, они сказали, что будут очень внимательно искать. Тем не менее наши генконсульство и посольство в Берлине направили соответствующее обращение в Министерство иностранных дел Германии, чтобы этот вопрос был на особом контроле.

Сейчас совместно с немецкой стороной мы прорабатываем вопрос получения визы для родственников в Казахстане", – заявил Смадияров.

Он добавил, что казахстанский консул находится на связи с родственниками пропавшей девушки.

Отметим, что ранее казахстанец Канат Сайлыбаев заявлял об исчезновении своей сестры Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Девушка является бывшей судьей Сарыаркинского района Астаны и выпускницей "Болашака".

При этом, по словам брата, Айгуль долгое время терпела домашнее насилие со стороны своего мужа и его матери.

Также напомним, в октябре прошлого года появлялись слухи о пропаже казахстанца в Израиле после нападения ХАМАС. Эту информацию комментировали в МИДе.

Кроме того, в 2022 году сообщалось о пропаже в Праге, столице Чехии, 20-летнего студента из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114886-eks-sudya-iz-kazahstana-propala-v-germanii-diplomaty-obratilis-v-policiyu-zayavili-v-mide/

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