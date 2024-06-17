Нападение на женщину в подъезде попало на видео в Атырау (видео)

В Атырау разыскивают мужчину, который напал на женщину в подъезде одного их городских ЖК. По данным полиции, мужчина и женщина состояли в гражданском браке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Инцидент с нападением на женщину в подъезде дома в Атырау корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

"9 июня в отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау начато досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена, принимается комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на задержание подозреваемого. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - отмечается в сообщении полиции.

По информации ведомства, подозреваемый и потерпевшая ранее состояли в гражданском браке.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее на камеру также попало нападение на женщину в лифте в Актау. Мужчина нанес несколько ударов женщине прямо в лифте. В полиции сообщили, что подозреваемый был установлен и задержан.

В феврале жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали. Подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.

Также в мае избиение женщины возле лифта в одном из ЖК Алматы попало на видео. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом, при этом, находятся другие люди. Отмечалось, что на кадрах женщину избивает бывший муж. Инцидент произошел в Алматы. В полиции тогда сообщили, что по факту побоев возбуждено дело, а подозреваемый задержан.

Напомним, что 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Законы следующие:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Также с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).