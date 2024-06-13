В КНБ заявили о предотвращении теракта в Казахстане

В 2024 году в Казахстане предотвратили 1 теракт и осудили за террористическую и экстремистскую деятельность 26 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

По информации, размещенной на сайте КНБ РК, накануне состоялось заседание Антитеррористического центра РК. Сообщается, что были рассмотрены вопросы устранения угроз проникновения иностранных радикалов, профилактики экстремизма и терроризма, а также антитеррористической защищенности уязвимых объектов.

"КНБ с начала текущего года в Казахстане предотвращен 1 теракт, осуждено за террористическую и экстремистскую деятельность 26 лиц.

Не допущен въезд в страну 151 иностранного гражданина, причастным к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещенной религиозной литературы привлечены к ответственности 19 иностранцев. Также проведено 356 антитеррористических учебных мероприятий.

Силами МВД и КНБ осуществлено более 3 тысяч проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей", - сказано в информации.

Напомним, что 1 апреля текущего года в КНБ сообщили о предотвращенном теракте в Актау. Тогда был задержан местный житель. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.

"Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство. В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса", - сообщили ранее в КНБ.

После теракта в российском "Крокусе" казахстанские прокуроры начали проверять безопасность крупных ТРЦ и других мест скопления граждан. Им было поручено встретиться с руководителями торгово-развлекательных центров и обсудить вопрос защиты посетителей от различных угроз.

А в Астане родителей 10-летнего павлодарского школьника оштрафовали за то, что их сын рассылал сообщения о якобы подготовке теракта в ТЦ "Керуен". В полицию Астаны поступил сигнал о том, что в WhatsApp жители города получали следующее сообщение:

"Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в "Коркус-сити холле"? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в "Керуене". Мы Вам выдадим напарников и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете".

Добавим, что согласно ч.1 ст.255 УК РК акт терроризма, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.