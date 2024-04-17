Сообщения о теракте в одном из ТЦ Астаны рассылал 10-летний школьник

Родителей 10-летнего павлодарского школьника оштрафовали за то, что их сын рассылал сообщения о якобы подготовке теракта в ТЦ "Керуен" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации стражей порядка, в полицию Астаны поступил сигнал о том, что в WhatsApp жители города получали сообщение следующего содержания:

"Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в "Коркус-сити холле"? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в "Керуене". Мы Вам выдадим напарников и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете".

В результате поисков полицейские установили 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой.

"В данном случае, в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако, несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Учитывая совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, наказан законный представитель школьника", – говорится в сообщении.

Материал был рассмотрен судом. По данным МВД, законный представитель школьника подвергнут штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Отметим, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, согласно статье 273 УК РК, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП.

Однако то же деяние, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.