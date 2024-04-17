Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сообщения о теракте в одном из ТЦ Астаны рассылал 10-летний школьник

Опубликовано:

Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Родителей 10-летнего павлодарского школьника оштрафовали за то, что их сын рассылал сообщения о якобы подготовке теракта в ТЦ "Керуен" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации стражей порядка, в полицию Астаны поступил сигнал о том, что в WhatsApp жители города получали сообщение следующего содержания:

"Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в "Коркус-сити холле"? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в "Керуене". Мы Вам выдадим напарников и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете".

В результате поисков полицейские установили 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой.

"В данном случае, в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако, несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Учитывая совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, наказан законный представитель школьника", – говорится в сообщении.

Материал был рассмотрен судом. По данным МВД, законный представитель школьника подвергнут штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Отметим, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, согласно статье 273 УК РК, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП.

Однако то же деяние, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086223-soobscheniya-o-terakte-v-odnom-iz-tts-astany-rassylal-10-letniy-shkolnik/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.