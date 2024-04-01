КНБ предотвратил теракт в Актау (видео)

1 апреля 2024 года в Актау Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, в ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.

Задержание. Фото: КНБ РК

"Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство. В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса", - сообщили в КНБ.

Иную информацию в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.1 ст.255 УК РК акт терроризма, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.