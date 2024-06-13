"Вину признаю частично": суд над "самым честным полицейским" идет в Шымкенте

В Шымкенте проходит суд над полицейским, которого многие казахстанцы называли "самым честным сотрудником правоохранительных органов", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Otyrar.kz.

Как пишет сетевое издание, Азамата Аимбетова, которого многие казахстанцы прозвали самым честным сотрудником правоохранительных органов, обвиняют в получении взятки путем вымогательства.

Отмечается, что в суде нельзя снимать лица подсудимого. По версии обвинения, Аимбетов получил деньги от водителя и его подруги, которых он якобы обещал не привлекать к административной ответственности за 700 тысяч тенге.

"Уважаемый суд, как я уже говорил, я частично признаю свою вину. Я никому не угрожал, никого не принуждал. Поэтому свою вину я признаю только частично", - сказал на суде Аимбетов.

Сообщается, что все началось 30 декабря прошлого года. Тогда сотрудники полиции остановили жительницу Шымкента по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Однако на судебном заседании водитель заявил, что в тот день он не употреблял алкоголь. Кроме того, выяснилось, что он с экс-полицейским Аимбетовым знаком давно.

"Я не употребляла алкоголь. Меня попросила подуть в трубочку несколько раз. Я отказалась. После меня несколько часов держали там. Потом появился Азамат. Он спросил у меня, что ты делаешь, лучше сдай тест. А я сама лично знаю Азамата Аимбетова. Мы с ним общались. Я ему доверилась и сдала анализы на кровь. Откуда мне было знать, что он у меня попросит деньги",- цитирует издание свидетеля.

Также в суде в качестве свидетелей присутствовали еще двое полицейских, которые находились на месте происшествия. В материалах дела указано, что сотрудники полка патрульной полиции выявили нарушения у автовладельца, но не стали составлять на нее административный протокол.

"Свои действия стражи порядка объяснили тем, что именно в этот момент вышло из строя специальное устройство, то есть планшет", - пишет издание.

О том, что на командира роты полка патрульной службы Шымкента Азамата Аимбетова возбудили уголовное дело, стало известно в марте текущего года. Тогда с санкции суда он был взят под стражу и помещен в следственный изолятор.

Азамат Аимбетов казахстанцам стал известен после того, как записал видеообращение и пожаловался на начальника МПС Шымкента Мухтара Бухарбаева. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать ему дорогие вещи.

После этого начальника задержали. Антикоррупционная служба сообщала, что уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.3 п.2 УК РК "Мошенничество с использованием служебного положения", однако в суд материалы поступили уже по п.2 ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий лицом, занимающим ответственную государственную должность".