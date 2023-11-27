Полиция обратилась к алматинцам

Алматинские полицейские призвали жителей и гостей южной столицы приобретать билеты на концерты у официальных источников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях профилактики фактов незаконных манипуляций, связанных с продажей билетов на культурно-зрелищные мероприятия, а также профилактики мошенничеств, полиция города Алматы обращается жителям и гостям мегаполиса и призывает их к усилению мер имущественной безопасности.

Билеты на концерты необходимо приобретать у официальных источников, чтобы не стать жертвами мошенников", – сообщили в департаменте.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников. Правила безопасности по защите персональных данных