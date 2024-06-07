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Алматинцев обманули на миллионы тенге: какое наказание понес виновник

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Разобранная мебель
Разобранная мебель. Иллюстративное фото: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

24-летний алматинец врал в объявлении о том, что изготавливает мебель и брал за "работу" предоплату. В итоге пострадал 51 человек, сумма ущерба составила около 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации Polisia.kz, 24-летний алматинец разместил объявление на одном из сайтов об изготовлении и продаже мебели, указав свой номер телефона.

"Людям он сообщал заведомо ложную информацию об изготовлении столов со стульями и осуществлении доставки. Мужчина брал предоплату у заказчиков заранее, в размере 50% от стоимости мебели, и тратил эти деньги на свое усмотрение. Какого-либо намерения выполнять обязательства по изготовлению мебели у него не было. Деньги переводились на его банковскую карту, а после номера клиентов блокировались.

Таким образом, за восемь месяцев он обманул 51 жителя Алматы и нанес им материальный ущерб на общую сумму около 15 млн тенге. Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений предусмотренных статьей мошенничество, назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы", - сказано в сообщении.

Сейчас осужденный отбывает наказание в учреждении № 20 ДУИС области Абай.

"После пребывания в карантинном отделении, заключенный был трудоустроен в цех по производству хозяйственного мыла, с получаемой заработной платы он выплачивает назначенные ему судом иски", - отметила начальник отдела специального учета Айгерим Атабаева.

О похожем случае мы писали в декабре прошлого года. В Туркестанской области был задержан студент, подозреваемый в мошенничестве. Десятки казахстанцев перечислили ему деньги, желая купить мебель по низкой цене. По версии полиции, он обманул 10 человек и причинил ущерб на 4 млн тенге.

Ранее сообщалось, что жители нескольких городов заявили, что стали жертвой обмана со стороны крупного поставщика из Китая - они перечислили миллионы тенге, но товар так и не получили. Также житель Астаны в прошлом году наткнулся на объявление об изготовлении мебели и, заказав услугу, отправил предоплату. Однако в условленное время астанчанин свой заказ не получил, а изготовитель перестал выходить на связь.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 УК РК – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113998-almatincev-obmanuli-na-milliony-tenge-kakoe-nakazanie-pones-vinovnik/

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