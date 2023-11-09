"Ни товара, ни возврата": казахстанцы обвинили бизнесвумен в обмане на 200 млн тенге (видео)

Жители нескольких городов заявили, что стали жертвой обмана со стороны крупного поставщика из Китая - они перечислили миллионы тенге, но товар так и не получили, сообщает сайт телеканала КТК.

Пострадавшие - предприниматели из Алматы, Кокшетау, Костаная и Караганды.

Они рассказывают, что заказали у поставщика из Китая мебель, бытовую технику и другие товары - за это некоторые отдали по несколько миллионов тенге. Однако женщина, получив деньги, перестала выходить на связь. Найти ее обманутые покупатели не могут.

Так, жительница Кокшетау Ботагоз Касенова рассказывает, что перечислила продавцу 40 с лишним миллионов. Бизнесвумен жалуется: должна была получить обещанные вещи еще в марте, а воз и ныне там.

"Мы заказывали, получается, бытовую технику, посуду, мебель и мелочевка: товары для дома, мелкая кухонная утварь. Продавали, в общем, картинки, получается. И сейчас ни товара, ни возврата. 10 месяцев прошло. В итоге у меня в общей сложности вышла более 40 миллионов сумма!" - поделилась Ботагоз.

По словам пострадавших, общая сумма ущерба превышает 200 миллионов. Чтобы работать напрямую с главным продавцом Альбиной А. и получать скидки, клиенты вступали в чат менеджеров. Вход туда стоил миллион. Там же покупатели отчитывались чеками об оплате. Но доставку постоянно откладывали. Объясняли это задержками на таможне.

Еще одна пострадавшая, карагандинка Лейла Барьял, призналась, что однажды попыталась поговорить с руководителем вживую, но сильно об этом пожалела.

"Когда мы пришли к ней на склад, начали требовать деньги, она напала на меня. Там было шесть человек: пять парней, она и еще две девушки было. И, получается, они на меня напали.

Хорошо, что рядом был мой супруг, он меня защитил. Я еле-еле как оттуда вышла, вызвала полицию – и уже сюда полиция приехала, но к этому времени она уже сбежала", - заявила Лейла Барьял.

По данным телеканала, люди находили и обращались к поставщику через соцсети - привлекала реклама и отзывы. Договоры никто из них не заключил.

Предпринимательница из Костаная Улту Издлеуова заплатила 36 миллионов. Помимо мебели, бытовой техники и принадлежностей для кухни, заказала несколько корпе. Потом стало понятно: никаких поставок из Китая нет. Большинство товаров продавцы закупали на алматинской барахолке. А что-то, оказывается, даже самостоятельно шили. И привлекали к работе своих же клиентов.

"26 июля мне позвонила Алия – это помощница Альбины – и сказала: «Нужно помочь раздать корпешки "Кыз жасау"». Естественно, мы с мужем приехали 29 июля, два дня ехали на машине. И, когда мы приехали, нам говорят утром: «Надо шить эти корпешки!» Они сказали: «Молчи, шей – и ты получишь свой товар!» Вот мы и шили до 17 августа, пока нас не выгнали", - поделилась с журналистами Улту Издлеуова.

После продавцы заявили, что одно из помещений, где хранилась львиная доля товара, сгорело. Подтверждало это сомнительное видео. Клиенты проверили его на оригинальность и выяснили, что на самом деле кадры пожара сняты в США в 2018 году.

На складе, который был арендован для хранения товара, заявили, что Альбина не появлялась здесь с лета.

"Хозяина склада зовут Баке. Он работал с Альбиной. Иногда привозил вещи на склад сам. Альбина была здесь временно – после того, как у нее сгорел склад", - рассказал мужчина, представившийся охранником склада.

В полиции Алматы сообщили, что только в южной столице с заявлениями обратились четыре человека. Досудебное расследование ведут по статье "Мошенничество".

К слову, полицейские отмечают, что это уже не первый крупный обман с поставкой товаров из Поднебесной.

"Если делать анализ по схеме совершения преступления, то это второе крупное уголовное дело, связанное с поставкой товаров из Китая. Схема у них идентичная. К примеру, в случае с гражданкой К., которую ранее освещали, на сегодняшний день потерпевшими проходят уже 130 человек – только по городу Алматы", - рассказали в пресс-службе ДП.

Количество потерпевших может вырасти. Возможно, еще не все обманутые подали заявления.

Пострадавшие требуют вернуть им деньги. Подозреваемых разыскивают. Если вину докажут, им грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полицейские призывают не доверять подозрительным предложениям, а при сделках всегда составлять договоры.

Источник: КТК