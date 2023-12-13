Казахстанцы отдали мошеннику 4 млн тенге, желая приобрести мебель по низкой цене

В Туркестанской области стражи порядка задержали студента, подозреваемого в мошенничестве. Десятки казахстанцев перечислили ему деньги, желая приобрести мебель по низкой цене, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, житель области сообщил стражам правопорядка, что ему в соцсетях неизвестный предложил изготовить мебель для дома по низкой цене и выманил деньги.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 20-летний житель Атырау. В ходе расследования правоохранители выяснили, что молодой человек создал в соцсетях четыре фейковые страницы об изготовлении мебели.

"Студент обманул 10 человек и причинил ущерб на 4 млн тенге. Молодой парень разместил в Instagram ложную рекламу об изготовлении мебели для дома по низкой цене. Доверчивые граждане, сделавшие заказ мебели по фото на страницах молодого человека, заранее переводили деньги", – сообщает ведомство.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Также полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.