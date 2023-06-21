Астанчанин потерял 200 тыс. тенге, пытаясь купить новую мебель

Комната. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане мужчина заказал в интернете новую мебель, однако после получения предоплаты исполнитель перестал выходить на связь, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

К полицейским обратился житель столицы, заявив, что был обманут мошенником на 200 тыс. тенге.

По словам потерпевшего, в Сети он наткнулся на объявление об изготовлении мебели и, заказав услугу, отправил предоплату. Однако в условленное время астанчанин свой заказ не получил, а изготовитель перестал выходить на связь.

После обращения жителя стражи порядка провели расследование и установили подозреваемого. Им оказался 36-летний житель столицы.

"Выяснилось, что он причастен еще к одному факту мошенничества. Под предлогом оказания посредничества в получении земельного участка он обманул другого жителя города", – добавили полицейские.

Сейчас по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025763-astanchanin-poteryal-200-tys-tenge-pytayas-kupit-novuyu-mebel/