Разыскиваемый иностранец использовал личность казахстанца

В Акмолинской области установили 25-летнего гражданина Узбекистана, который жил по поддельным документам на имя другого человека - 34-летнего казахстанца, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" на территории Косшы Целиноградского района стражи порядка выявили факт использования иностранными гражданами поддельных документов.

3 мая сотрудники полиции совместно с сотрудниками УДКНБ по Акмолинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения граждан Узбекистана задержали 25-летнего жителя соседней страны.

"Он временно проживал с 37-летней гражданкой Казахстана. В ходе проверки изъяты поддельные документы с фотоизображением разыскиваемого мужчины, по факту установочные данные принадлежали другому человеку - 34-летнему гражданину Казахстана", - пояснили в МВД.

Как отметили в ведомстве, в ходе разбирательств выяснилось, что один из нарушителей по объявлению нашел изготовителя поддельных документов в столице. В дальнейшем дело будет направлено в Астану.

Также к административной ответственности привлекли четверых граждан Казахстана за использование незаконной трудовой рабочей силы: двух - за неинформирование, а остальных - за нарушение законодательства Казахстана в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали иностранца, предъявившего поддельный паспорт гражданина Бразилии. По данным КНБ, при проведении личного обыска у мужчины обнаружили и изъяли подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви.

Кроме того, в воздушной гавани Алматы задержали двух иностранных граждан, у которых обнаружили поддельные паспорта Франции. Недействительность документов подтвердилась специальными техсредствами. В итоге поддельные паспорта были изъяты, а мужчин депортировали.