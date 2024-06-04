Погоню за угнанным авто сняли на видео в Алматинской области
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В Алматинской области сотрудники батальона патрульной полиции преследовали угнанный автомобиль и задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона.
Глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram сообщил, что 28 мая в управление полиции Карасайского района обратился 76-летний житель села Жалпаксай с заявлением об угоне его автомобиля Toyota.
Сотрудники оперативно приступили к розыскным мероприятиям. По всем службам были разосланы ориентировки на угнанную машину.
"В результате автомобиль обнаружен и задержан на одной из автодорог региона сотрудниками батальона патрульной полиции. За рулем находился 27-летний житель Каскелена", - рассказал Бауржан Аленов.
В настоящее время по факту угона начато досудебное расследование, ведутся следственные действия.
Напомним, в начале мая полицейские устроили близ Алматы погоню за угнанным BMW. На трассе Алматы - Усть-Каменогорск они вынудили водителя остановиться и задержали его. Подозреваемый в угоне 21-летний мужчина находился в наркотическом опьянении.
А в Северо-Казахстанской области нетрезвый местный житель оказался в неловкой ситуации, когда на своем авто уходил от полицейской погони. Машина зависла над канавой. Стражам порядка пришлось потрудиться, извлекая водителя из салона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112063-pogonyu-za-ugnannym-avto-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/