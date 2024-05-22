Ущерб на миллионы: из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве

Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Азербайджана в Казахстан - мужчина находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел РК из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере.

По информации надзорного ведомства, подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из Объединенных Арабских Эмиратов, путем обмана завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 млн тенге.

А в январе 2022 года, по данным Генпрокуратуры, он также обманным путем завладел автомашиной марки Toyota Land Cruiser, причинив ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тенге.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, в связи, с чем был объявлен в международный розыск.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Астане.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом.