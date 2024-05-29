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Подозреваемый в убийстве экстрадирован из России в Казахстан

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Экстрадиция в Казахстан
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, мужчина подозревается в том, что в январе 2023 года он в Шымкенте в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство.

"Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.

В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК", - рассказали в надзорном органе.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно сообщалось, что в Казахстан из Азербайджана экстрадировали подозреваемого в мошенничестве. По данным Генпрокуратуры, мужчина в период с 2021 по 2023 годы под предлогом доставки мобильных телефонов по низкой цене из ОАЭ путем обмана завладел денежными средствами граждан в размере 21,5 млн тенге. А в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной Toyota Land Cruiser, причинив ущерб на сумму 24 млн тенге.

Также подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108514-podozrevaemyy-v-ubiystve-ekstradirovan-iz-rossii-v-kazahstan/

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