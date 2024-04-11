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Врач из Актобе за день 14 раз перевела деньги мошенникам

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Врач разговаривает по телефону
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

Врач из Актобе после звонка на WhatsApp взяла три кредита на 7 млн тенге и совершила 14 переводов денег мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 апреля на телефон жительницы Актобе через мессенджер WhatsApp позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Комитета национальной безопасности и банка.

Звонившие сообщили женщине, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя и для поимки преступников необходимо оформить зеркальный кредит в нескольких банках на свое имя.

"Актюбинка выполнила все условия: в течение дня посетила три банка в городе и оформила на себя кредиты на общую сумму 7 млн тенге. После перечислила всю сумму через терминал 14 платежами на разные банковские счета, указанные мошенниками", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Только через три дня врач поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

"Несмотря на то, что полицией ежедневно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению мошенничества с посещением разных трудовых коллективов, в том числе медицинских учреждений, к сожалению, граждане продолжают добровольно переводить деньги мошенникам.

Еще раз напоминаем, что сотрудники банка не звонят через мессенджер WhatsApp, не просят сообщить по телефону личные данные и скачать приложения на телефон, не требуют оформить разные кредиты и перевести им деньги", - объяснила руководитель отдела киберпола ДП Актюбинской области Галина Стырличук.

А в марте житель Актюбинской области ответил на звонок по WhatsApp от якобы сотрудника банка, поверил ему и лишился 10 млн тенге. По настоянию звонившего он установил на свой смартфон программу удаленного доступа AirDroidCast, которая позволила злоумышленникам завладеть деньгами.

Пожилой житель Северо-Казахстанской области едва не стал жертвой интернет-мошенников. Они убедили сельчанина приехать в Петропавловск, снять все деньги со счета и передать им. Два неравнодушных горожанина удержали мужчину от опрометчивого поступка и вызвали полицейских.

В начале года сообщалось, что мошенники по телефону пообещали акмолинцу перевести имеющиеся на его депозите денежные средства на безопасный счет. В итоге мужчина лишился 5 млн тенге. По факту полицейскими было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083109-vrach-iz-aktobe-za-den-14-raz-perevela-dengi-moshennikam/

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