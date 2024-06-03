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"Скрывался под вымышленными данными": подозреваемого в убийстве казахстанца спустя 27 лет нашли в Бельгии (видео)

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Hirkophoto/Getty Images

В Казахстан экстрадировали гражданина, подозреваемого в убийстве и вымогательстве крупной суммы. Преступление было совершено в 1997 году, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщил глава ДП Алматы Арыстангали Заппаров в Facebook, в Алматы из Бельгии этапировали 63-летнего казахстанца, подозреваемого в убийстве и похищении соотечественника в Новосибирске, за освобождение которого от родственников требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов.

Тяжкое преступление было совершено в группе лиц по предварительному сговору в июне 1997 года.

"В ходе расследования участники преступления были задержаны и осуждены к различным срокам наказания. В отношении одного из них, сбежавшего от органов правосудия, заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а также объявления в межгосударственный и международный розыск.

Установлено, что разыскиваемый скрывался в Бельгии под вымышленными данными. При координации прокуратуры Алматы, содействии Интерпола подозреваемый был задержан и этапирован в Алматы. Он водворен в изолятор временного содержания", - говорит замначальника ДП города полковник полиции Куатбек Науатов.

Добавим, недавно из России экстрадировали гражданина Казахстана, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за преступление. Мужчину подозревают в том, что в январе 2023 года он в Шымкенте в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство.

В марте подозреваемого в обмане на 19 млн тенге вернули из Чехии в Казахстан. В другом случае гражданина, который находился в международном розыске, экстрадировали из Украины. Он подозревался в мошенничестве в особо крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111343-skryvalsya-pod-vymyshlennymi-dannymi-podozrevaemogo-v-ubiystve-1997-goda-kazahstanca-nashli-v-belgii/

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