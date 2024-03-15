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Подозреваемого в мошенничестве на 19 млн тенге экстрадировали из Чехии в Казахстан

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Экстрадированный из Чехии
Экстрадированный из Чехии. Кадр из видео: instagram.com/prokuratura.govkz

Подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере экстрадировали из Чехии в Казахстан. Его подозревают в обмане на 19 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии МИД РК из Чехии экстрадирован подозреваемый Ж. – его намерены привлечь у к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 млн тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги", – говорится в официальном Telegram-канале ГП.

Сообщается, что подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В январе его задержали в Чехии. Сейчас он водворен в СИЗО.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Отметим, согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068890-podozrevaemogo-v-moshennichestve-na-19-mln-tenge-ekstradirovali-iz-chehii-v-kazahstan/

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