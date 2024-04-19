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9 человек, включая подполковника полиции, осудили из-за взятки в 100 тыс. тенге в ВКО

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Сотрудники полиции в форме
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске стражи порядка оказались на скамье подсудимых за взятки. Наказание им назначили в виде штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, в Усть-Каменогорске судом №2 рассматривалось уголовное дело в отношении девяти человек.

Один из них, сотрудник правоохранительного органа, обвинялся в получение взятки (п.4 ч.3 ст.366 УК РК). Трое предстали перед судом за дачу взятки должностному лицу (ч.1 и ч.2 ст.367 УК РК). Остальные пятеро обвинялись в пособничестве в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.367 и ч.2 ст.368 УК РК).

"Гражданин, являясь сотрудником правоохранительного органа, то есть должностным лицом, с октября по декабрь 2022 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге за незаконную выдачу актов приема-передачи и разрешений на получение незарегистрированных в РФ водворенных на штрафстоянку автотранспортных средств", - установил суд.

Граждане передавали сумму взятки через двух капитанов полиции указанному выше должностному лицу. А трое подсудимых оказали пособничество в даче взятки.

"Дело поступило с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, заключенным между прокурором и подсудимыми, согласно которому прокурор просил назначить наказание в виде штрафа", - отметили в суде.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами были признаны чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей у подсудимых, погашение ущерба.

Отягчающим ответственность и наказание обстоятельством у четырех граждан стало нарушение присяги.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств согласился с видом и размером наказания, предложенным прокурором и указанным в процессуальном соглашении.

Сотруднику правоохранительного органа, получившему взятку, назначили наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн тенге и в соответствии со ст.40, 49 УК РК лишили его специального звания "подполковник полиции".

Давшие взятку должностному лицу получили штрафы в размере 6 млн и 4 млн тенге, а один из них и вовсе заплатит лишь 300 тыс. тенге.

Пособнику в даче взятки назначено наказание 4 года 7 месяцев ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Два других пособника должны выплатить штрафы по 4 млн тенге каждый.

Также за посредничество во взяточничестве двух капитанов полиции лишили званий и обязали оплатить штрафы в размере 1,5 млн тенге и почти 2 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.366 УК РК получение сотрудником правоохранительного органа лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное неоднократно, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Согласно ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

По ч.2 ст.367 УК РК то же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.2 ст.368 УК РК посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087633-9-chelovek-vklyuchaya-podpolkovnika-politsii-osudili-iz-za-vzyatki-v-100-tys-tenge-v-vko/

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