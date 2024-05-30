Полицейских начальников осудили в ряде регионов Казахстана

В Антикоррупционной службе рассказали о приговорах, вынесенных в регионах Казахстана сотрудникам органов внутренних дел за системную коррупцию, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации официального Telegram-канала Агентства по противодействию коррупции РК, в текущем месяце осуждены ряд руководителей органов внутренних дел.

Так, судом Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении начальника отдела административной полиции городского управления Тернопольского и других лиц по фактам взяточничества.

"Он на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 50 тыс. тенге за незаконную выдачу автотранспортных средств со специализированных стоянок. Приговором суда ему наложен штраф с лишением специального звания "подполковник полиции", - поделились в ведомстве.

Этим же приговором за посредничество во взяточничестве осуждены командир взвода батальона патрульной полиции УП Усть-Каменогорска Байтанбалиев и инспектор УАП ДП ВКО Еренбаков, а также за пособничество – начальник караула пожарной части №5 Биекенов.

Общая сумма штрафов составила более 22 млн тенге.

В Антикоре добавили, что в соответствии со ст.41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор вступил в законную силу.

А районным судом Актюбинской области к 5 годам 6 месяцам лишения свободы осужден заместитель начальника отдела полиции Мартукского района Ергалиев.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий путем незаконной передачи в частную собственность вещественных доказательств (более 612 тыс. пачек сигарет), что повлекло причинение ущерба государству на сумму более 243 млн тенге.

Актауским городским судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден заместитель начальника управления миграционной службы ДП Мангистауской области Калмурзаев, получивший взятку в сумме 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны.

Все осужденные лица лишены специальных званий и права занимать должности на государственной службе.

Приговоры не вступили в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области 9 человек, включая подполковника полиции, предстали перед судом. Сотрудник правоохранительного органа обвинялся в получении взятки (п.4 ч.3 ст.366 УК РК), трое - в даче взятки должностному лицу (ч.1 и ч.2 ст.367 УК РК), остальные пятеро - в пособничестве в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.367 и ч.2 ст.368 УК РК). По данным суда, правоохранитель с октября по декабрь 2022 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге за незаконную выдачу актов приема-передачи и разрешений на получение незарегистрированных в РФ водворенных на штрафстоянку автотранспортных средств.

А в Костанае два бывших полицейских получили по 7 лет лишения свободы за получение взяток от нескольких водителей, которые превышали скорость на дорогах.