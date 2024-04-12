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Экс-полицейских на 7 лет отправили в колонию в Костанае

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Полицейские
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Два бывших полицейских получили по 7 лет лишения свободы за получение взяток от нескольких водителей, которые превышали скорость на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Костанае рассматривалось уголовное дело в отношении двух экс-полицейских за получение ими как сотрудниками правоохранительного органа взятки лично в виде денег для себя за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору и неоднократно (п.п.1,2,4 ч.3 ст.366 УК).

Как установил суд, в период с 4 по 8 февраля 2023 года инспекторами строевого подразделения ДП Костанайской области при патрулировании на служебной автомашине по улицам Костаная, а также на трассах Екатеринбург - Алматы, Костанай - Карабалык, Костанай - Рудный посредством устройства для измерения скорости были остановлены 9 машин, двигавшихся с превышением допустимой скорости.

"За несоставление протокола об административном правонарушении водители указанных выше транспортных средств передали денежные суммы в размере от 5 тыс. до 51 тыс. тенге, а также в виде талона на 10 литров бензина", - отметили в суде.

В ходе расследования и в суде оба подсудимых вину в совершении преступления не признали и отказались от дачи показаний.

С учетом личностей подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенного деяния и всех обстоятельств по делу суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому.

Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При этом бывших полицейских пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.3 ст.366 УК РК получение сотрудником правоохранительного органа лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, -  

наказываются штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083907-eks-politseyskih-na-7-let-otpravili-v-koloniyu-v-kostanae/

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