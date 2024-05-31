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Житель ВКО заплатил миллионы за обещание пригнать автомобиль и остался ни с чем

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Белый автомобиль на дороге
Автомобиль на дороге. Иллюстративное фото: Rostislav_Sedlacek / Gety Images

Житель ВКО захотел приобрести авто по цене ниже рыночной и отдал за него 2 млн тенге, но в итоге машины не увидел и деньги вернуть не смог, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жителю Восточно-Казахстанской области предложили приобрести машину по цене ниже рыночной в соседней стране.

"Он передал денежные средства малознакомому человеку, однако спустя время потерпевший остался без авто и сбережений", - пояснили в ДП региона.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель областного центра, который признался в содеянном.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее правоохранители задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто якобы из Монголии. От мошеннических действий пострадали 15 жителей Павлодарской и Карагандинской областей и столицы.

В Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств, связанных с машинами. В частности, по данным полиции, он под предлогом легализации забрал у своей девушки автомобиль, завезенный из Грузии, и продал его.

А жителя Павлодарской области осудили за то, что он пообещал поставить на учет автомобиль с иностранными номерами и взял за это деньги, но не сдержал обещание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110053-zhitel-vko-zaplatil-milliony-za-obeshchanie-prignat-avtomobil-i-ostalsya-ni-s-chem/

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