Житель Павлодарской области получил деньги и исчез, не выполнив обещание

Жителя Павлодарской области осудили за то, что он пообещал поставить на учет автомобиль с иностранными номерами и взял за это деньги, но не сдержал обещание, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, злоумышленник обещал местному жителю поставить на учет его машину "ВАЗ-21150" с российскими номерами.

"За помощь он просил 265 тысяч тенге. После того, как аферист получил оговоренную сумму, он исчез. Найти подозреваемого удалось сотрудникам криминальной полиции. Им оказался 34-летний житель района Теренколь", - пояснили в МВД.

В ходе следствия незаконные действия подозреваемого были полностью доказаны, дело с обвинительным актом направили в суд.

25 апреля суд признал его виновным. Павлодарцу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее в Актобе автовладельцы поверили сообщениям в чате в WhatsApp и заплатили за постановку на казахстанский учет задним числом автомобиля с иностранной регистрацией и получение водительского удостоверения, но остались без денег и документов. Проводится досудебное расследование.

Также в Актобе суд рассмотрел очередное дело о мошенничестве. Подсудимая обещала права "лишеннику", хозяину иностранного автомобиля, казахстанский учет, а знакомому - дешевую квартиру. В итоге актюбинку приговорили за мошенничество к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Ей придется вернуть потерпевшим все взятые деньги.