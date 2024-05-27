Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Житель Павлодарской области получил деньги и исчез, не выполнив обещание

Опубликовано:

Пачка денег
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Жителя Павлодарской области осудили за то, что он пообещал поставить на учет автомобиль с иностранными номерами и взял за это деньги, но не сдержал обещание, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, злоумышленник обещал местному жителю поставить на учет его машину "ВАЗ-21150" с российскими номерами.

"За помощь он просил 265 тысяч тенге. После того, как аферист получил оговоренную сумму, он исчез. Найти подозреваемого удалось сотрудникам криминальной полиции. Им оказался 34-летний житель района Теренколь", - пояснили в МВД.

В ходе следствия незаконные действия подозреваемого были полностью доказаны, дело с обвинительным актом направили в суд.

25 апреля суд признал его виновным. Павлодарцу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее в Актобе автовладельцы поверили сообщениям в чате в WhatsApp и заплатили за постановку на казахстанский учет задним числом автомобиля с иностранной регистрацией и получение водительского удостоверения, но остались без денег и документов. Проводится досудебное расследование.

Также в Актобе суд рассмотрел очередное дело о мошенничестве. Подсудимая обещала права "лишеннику", хозяину иностранного автомобиля, казахстанский учет, а знакомому - дешевую квартиру. В итоге актюбинку приговорили за мошенничество к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Ей придется вернуть потерпевшим все взятые деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107467-zhitel-pavlodarskoy-oblasti-poluchil-dengi-i-ischez-ne-vypolniv-obeshchanie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.