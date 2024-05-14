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Алматинец продал авто своей девушки и был задержан за мошенничество

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Подозреваемый в мошенничестве
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств, связанных с автомобилями, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает официальный портал МВД Polisia.kz, 32-летний алматинец разработал хитроумную схему обмана, но был задержан.

"Кому-то он предлагал поменять или оформить водительские удостоверения, кому-то переоформить иностранные автомашины и поставить их на казахстанский учет.

Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В ходе расследования установлен еще один факт обмана. Мужчина под предлогом легализации забрал у своей девушки автомобиль, завезенный с Грузии, и продал его.

По факту серии мошенничества расследуется уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу", — рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества – это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

До этого появилась информация, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Также эксперты рассказали, какие виды мошенничеств являются актуальным для Казахстана в 2024 году и каких предложений должны избегать казахстанцы.

В марте полиция Астаны задержала 24-летнюю девушку, которая подозревается в 30 фактах мошенничества через instagram.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100401-almatinec-prodal-avto-svoey-devushki-i-byl-zaderzhan-za-moshennichestvo/

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