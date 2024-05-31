Главу военизированной охраны КТЖ осудили в Астане

В Астане вынесли приговор руководителям военизированной железнодорожной охраны КТЖ – главе организации, его заму и менеджеру назначили до 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении гендиректора ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и менеджера Сидикова Р.

"Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения.

Также, Наханов осужден за злоупотребление должностными полномочиями путем формального трудоустройства лица в качестве водителя военизированной железнодорожной охраны", – говорится в сообщении.

Приговором суда Наханову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, а Мукатаевой и Сидикову – по 7 лет лишения свободы. Также их пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу пока не вступил.

При этом напомним, несколько дней назад стало известно, что должностные лица АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) в Костанайской области были осуждены за коррупцию.

А в марте 2023 года сотрудницу "КТЖ-Грузовые перевозки" осудили за хищение 82 млн тенге.

Кроме того, в феврале прошлого года было заведено уголовное дело за препятствование бизнесу в центральном аппарате АО "КТЖ". Предварительный ущерб был заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге.