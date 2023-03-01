Сотрудницу "КТЖ-Грузовые перевозки" осудили за хищение 82 млн тенге

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Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор сотруднице "КТЖ-Грузовые перевозки" за хищение крупной суммы денег, говорится на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что представители алматинской транспортной прокуратуры, изучая бухгалтерские материалы, выявили факт хищения денежных средств в особо крупном размере должностным лицом филиала "КТЖ-Грузовые перевозки" – "Алматинское отделение дороги".

"Так, должностным лицом К. на банковские счета получателей, не являющихся работниками филиала, были перечислены отпускные выплаты на сумму более 82 млн тенге", – заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что указанные денежные средства злоумышленницей были растрачены на собственные нужды.

"Материалы по данному факту направлены в службу экономических расследований для принятия процессуального решения, по которым начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, т.е. присвоение или растрата имущества вверенного виновному в особо крупном размере", – добавили представители транспортной прокуратуры.

В итоге, 17 января 2023 года приговором Алмалинского районного суда города Алматы К. была признана виновной и осуждена к 7 годам условно, с лишением права заниматься деятельностью связанной с занятием материально-ответственных должностей сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.

Добавим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 8 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011386-sotrudnitsu-ktzh-gruzovye-perevozki-osudili-za-hischenie-82-mln-tenge/