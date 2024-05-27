Сотрудников КТЖ осудили за коррупцию

Должностные лица АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) в Костанайской области осуждены за коррупцию. Кроме того, они не смогут работать на госслужбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Судом района Беимбета Майлина оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серікұлы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО "ТД" ТЭК-Казахстан" Елюсинова К.", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по борьбе с коррупцией РК.

По данным ведомства, они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге.

"Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікұлы - к 3 годам ограничения свободы. Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - отметили в Антикоре.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в 2023 году стало известно, что Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных. Их заподозрили в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и др.

Также в конце 2022 года сообщалось, что в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" – "Пригородные перевозки" сотрудники Антикора начали досудебное расследование по подозрению в получении взяток.