Ущерб на 1,5 млрд тенге: прокуратура завела уголовное дело на руководство КТЖ
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Уголовное дело за препятствование бизнесу в центральном аппарате АО "КТЖ" завела Главная транспортная прокуратура. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Антикоррупционной службой по городу Астана и Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ".
Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров.
Другую информацию ведомство не разглашает в интересах следствия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010045-uscherb-na-15-mlrd-tenge-prokuratura-zavela-ugolovnoe-delo-na-rukovodstvo-ktzh/