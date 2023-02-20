Ущерб на 1,5 млрд тенге: прокуратура завела уголовное дело на руководство КТЖ

Здание КТЖ. Фото: facebook.com/railways.kz

Уголовное дело за препятствование бизнесу в центральном аппарате АО "КТЖ" завела Главная транспортная прокуратура. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Антикоррупционной службой по городу Астана и Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ".

Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров.

Другую информацию ведомство не разглашает в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010045-uscherb-na-15-mlrd-tenge-prokuratura-zavela-ugolovnoe-delo-na-rukovodstvo-ktzh/