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"Арендуют роскошные апартаменты и делают ставки": депутат о лже-благотворительных организациях в Казахстане

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Человек убирает деньги в карман
Деньги в кармане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании мажилиса депутат Динара Наумова предложила регулировать благотворительные организации в Казахстане, так как некоторые из них являются мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

"В стране действует множество благотворительных и волонтерских организаций, готовых оказывать помощь нуждающимся. Однако их заслуженную репутацию подрывают мошенники, злоупотребляющие доверием общества и преследующие лишь личную выгоду.

Согласно данным Агентства по финмониторингу, за март текущего года 138 банковских карт были вовлечены в сомнительные сборы на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев", – заявила депутат.

Она добавила, что общая сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 2 млрд оказались собранными мошенниками.

"Злоумышленники используют собранные средства на покупку различного имущества, бытовые нужды, ставки в букмекерских конторах, аренду роскошных апартаментов за границей и прочее", – сообщила Наумова.

Для регулирования благотворительных организаций депутат предложила проработать поправки в казахстанские законы, а также создать единый орган, который будет координировать деятельность таких организаций, и онлайн-платформу с информацией о них.

Также напомним, вчера сообщалось, что суд ликвидировал деятельность 26 благотворительных учреждений в Алматы, попавших в скандал в прошлом году.

А в апреле мы писали о том, что в Актобе расследуют дело против главы благотворительной организации, которую подозревают в мошенничестве.

Родители тяжелобольных детей рассказывали, как ждали помощи от фонда, но в итоге лишь получали еще больше проблем. По их словам, схема была проста: объявлялся сбор денег, но как только нужная сумма набиралась, что-то вдруг шло не так.

Кроме того, в январе 2024 года стало известно еще об одном подобном случае в Актобе – семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества.

А в январе прошлого года сообщалось, что сотрудников благотворительных учреждений в Алматы, работавших под видом детских пансионатов, заподозрили в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Было возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108844-arenduyut-roskoshnye-apartamenty-i-delayut-stavki-deputat-o-lzhe-blagotvoritelnyh-organizaciyah-v-kazahstane/

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