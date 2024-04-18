"Сын приехал овощем": озвучены подробности по делу о главе благотворительного фонда в Актобе

В Актобе расследуют дело против главы благотворительной организации, которую подозревают в мошенничестве. Пострадавшие рассказали подробности, передает сайт телеканала КТК.

Как ранее сообщили в полиции, фонд собирал деньги на лечение тяжелобольных детей за границей, однако поездки либо срывались, либо приехавшие в другую страну люди оставались без денег.

Родители тяжелобольных детей рассказали, как ждали помощи от фонда, но в итоге лишь получили еще больше проблем. По их словам, схема была проста: объявлялся сбор денег, но, как только нужная сумма набиралась, что-то вдруг шло не так.

"Мы обследование все прошли. Нам нужно вылетать обратно. И тут заходит врач, говорит: «Альмира, вы никуда не едете, потому что счет не оплачен». Тут я звоню Жулиной и спрашиваю: «В чем дело?» Жулина мне говорит: «Сейчас, не переживайте, мы отправим платежку». Через две недели, когда уже дома, мне звонят из посольства и говорят, что оплата не произвелась", - рассказала одна из пострадавших Альмира.

Но если одни еще могли выехать за рубеж, другим, несмотря на собранные миллионы, неожиданно отказывали. А вскоре выяснялось, что помощи на самом деле и вообще не стоило ждать, жалуются родители.

"В фонде мне сказали, что мы едем в клинику «Анкара Минара». Со временем мне сказали, что мой ребенок нетранспортабельный и врачи сами прилетят к нам в Актобе, чтобы сделать операцию. Проходит время. Я решаю звонить в эту клинику, узнавать, потому что время идет, никто не приезжает, тишина. Я звоню, и они говорят, что они вообще не делают операцию и это просто реабилитационный центр для детей с ДЦП", - поделилась еще актюбинка по имени Индира.

Парадокс, но главу благотворительного фонда обвиняет даже родная сестра. Ее ребенку требовалась операция по пересадке костного мозга. Малыш поехал в Турцию, но в руки хирургов так и не попал.

"Давайте начнем с того, что она моя сестра родная. В 22-м году, с 21-го года мой сын начал болеть эпилепсией. Пересадку так и не сделали. Мой сын приехал овощем. Мы до сих пор восстанавливаемся. Ребенок, который бегал, все понимал. Он у меня уже два года ничего не понимает. Только полгода, как стал сидеть", - рассказала Назира.

В полицию с заявлениями обратились уже шесть родителей.

По предварительным данным, руководитель фонда присвоила 30 миллионов тенге, которые были собраны на лечение детей. Сейчас она задержана.

В офисе, где располагался фонд, заявили, что арендатор уже три месяца не платит за аренду помещения.

Задержанному руководителю благотворительного фонда может грозить от пяти до десяти лет с конфискацией имущества за мошенничество в особо крупном размере.

Несмотря на пережитый шок, родители не опускают руки. Продолжают искать пути спасения детей. Уверены, что настоящие меценаты все же есть.

Источник: КТК