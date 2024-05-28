"За отказ молиться - наказание": 26 учреждений с "религиозным уклоном" ликвидировали в Алматы

Суд в Алматы ликвидировал деятельность 26 благотворительных учреждений в Алматы, попавших в скандал в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Суд рассмотрел иск об отмене госрегистрации и ликвидации 26 юрлиц, входящих в состав Ассоциации благотворительных учреждений "Жібек жолы".

Оказалось, что из всех 26 учреждений, занимавшихся в Алматы благотворительностью и деятельностью в сфере образования, фактически работали только 11, а 15 - по месту регистрации отсутствовали.

"Учреждениями допущены ряд грубых нарушений законодательства, которые напрямую связаны с жизнью и здоровьем детей, в том числе миграционного, трудового, земельного, экологического и жилищного.

Также выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, религиозной, благотворительной и финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в Telegram-канале Верховного суда.

Отмечается, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторых из них не имели лицензий. Наряду с этим там нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и медпомощи.

"Подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений, причем Духовным управлением мусульман РК меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращен.

В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства были возбуждены уголовные дела (касательно доведения до самоубийства несовершеннолетней, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической)", - гласит сообщение.

Так, судом была отменена госрегистрация и ликвидирована деятельность 26 благотворительных учреждений в Алматы. Апелляция оставила данное решение без изменения.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что сотрудников благотворительных учреждений в Алматы, работавших под видом детских пансионатов, заподозрили в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Было возбуждено уголовное дело.

"Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие", - сообщали в МВД.

Во время обысков в пансионатах нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, в том числе признанные в Казахстане экстремистскими и запрещенные к распространению.

Позже сами воспитанники пансионатов заявили, что их заставляли молиться, при этом сотрудники были неквалифицированными. Питание в одном из учреждении было неправильным, а медпомощь не предоставлялась.

Жительница Алматы по имени Алия рассказала об обучении дочери в таком пансионате. По ее словам, девочку пришлось забрать из учебного заведения после того, как она стала жаловаться на плохие условия.