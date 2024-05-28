Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"За отказ молиться - наказание": 26 учреждений с "религиозным уклоном" ликвидировали в Алматы

Опубликовано:

Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Tetra Images / Getty Images

Суд в Алматы ликвидировал деятельность 26 благотворительных учреждений в Алматы, попавших в скандал в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Суд рассмотрел иск об отмене госрегистрации и ликвидации 26 юрлиц, входящих в состав Ассоциации благотворительных учреждений "Жібек жолы".

Оказалось, что из всех 26 учреждений, занимавшихся в Алматы благотворительностью и деятельностью в сфере образования, фактически работали только 11, а 15 - по месту регистрации отсутствовали.

"Учреждениями допущены ряд грубых нарушений законодательства, которые напрямую связаны с жизнью и здоровьем детей, в том числе миграционного, трудового, земельного, экологического и жилищного.

Также выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, религиозной, благотворительной и финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в Telegram-канале Верховного суда.

Отмечается, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторых из них не имели лицензий. Наряду с этим там нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и медпомощи.

"Подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений, причем Духовным управлением мусульман РК меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращен.

В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства были возбуждены уголовные дела (касательно доведения до самоубийства несовершеннолетней, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической)", - гласит сообщение.

Так, судом была отменена госрегистрация и ликвидирована деятельность 26 благотворительных учреждений в Алматы. Апелляция оставила данное решение без изменения.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что сотрудников благотворительных учреждений в Алматы, работавших под видом детских пансионатов, заподозрили в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Было возбуждено уголовное дело.

"Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие", - сообщали в МВД.

Во время обысков в пансионатах нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, в том числе признанные в Казахстане экстремистскими и запрещенные к распространению.

Позже сами воспитанники пансионатов заявили, что их заставляли молиться, при этом сотрудники были неквалифицированными. Питание в одном из учреждении было неправильным, а медпомощь не предоставлялась.

Жительница Алматы по имени Алия рассказала об обучении дочери в таком пансионате. По ее словам, девочку пришлось забрать из учебного заведения после того, как она стала жаловаться на плохие условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108382-za-otkaz-molitsya-nakazanie-26-uchrezhdeniy-s-religioznym-uklonom-likvidirovali-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.