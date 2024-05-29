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Притон накрыли в частном доме Алматы: задержаны иностранки

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Группа девушек
Задержание иностранок. Фото: пресс-служба ДП Алматы

В Алматы полицейскими установлен притон, который функционировал в частном доме в Алматы. Задержаны девушки, среди которых большинство — иностранки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, миграционная служба выявила их в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп трафик".

"Во время проверки в Наурызбайском районе выявлен частный дом, служивший, как установлено, притоном для занятия проституцией. Семеро из двенадцати задержанных являются иностранными гражданами, которые пребывали в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства.

По данному факту в отношении правонарушителей приняты законодательные меры", — сообщил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Алматы Асхат Бутунчинов.

По данным пресс-службы полиции, владелец жилица, где заведомо оказывались интимные услуги, привлечен к ответственности.

В конце прошлого года сообщалось, что притон под видом сауны функционировал на территории Сарыагашского района Туркестанской области. Подозреваемая была задержана.

В апреле в области Жетісу была ликвидирована деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос".

Также мы писали, как в Шымкенте секс-притон устроили в трех квартирах. Среди "работавших" там девушек была и несовершеннолетняя.

Также полицейские Алматы во время ОПМ "Правопорядок" выявили в мегаполисе секс-притон, в котором работали гражданки Узбекистана. А ранее в Алматы задержали четырех иностранок, которые, по версии полиции, оказывали интимные услуги в гостиницах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108799-priton-nakryli-v-chastnom-dome-almaty-zaderzhany-inostranki/

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