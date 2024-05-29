Притон накрыли в частном доме Алматы: задержаны иностранки
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В Алматы полицейскими установлен притон, который функционировал в частном доме в Алматы. Задержаны девушки, среди которых большинство — иностранки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, миграционная служба выявила их в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп трафик".
"Во время проверки в Наурызбайском районе выявлен частный дом, служивший, как установлено, притоном для занятия проституцией. Семеро из двенадцати задержанных являются иностранными гражданами, которые пребывали в нашей стране с грубым нарушением миграционного законодательства.
По данному факту в отношении правонарушителей приняты законодательные меры", — сообщил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Алматы Асхат Бутунчинов.
По данным пресс-службы полиции, владелец жилица, где заведомо оказывались интимные услуги, привлечен к ответственности.
В конце прошлого года сообщалось, что притон под видом сауны функционировал на территории Сарыагашского района Туркестанской области. Подозреваемая была задержана.
В апреле в области Жетісу была ликвидирована деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос".
Также мы писали, как в Шымкенте секс-притон устроили в трех квартирах. Среди "работавших" там девушек была и несовершеннолетняя.
Также полицейские Алматы во время ОПМ "Правопорядок" выявили в мегаполисе секс-притон, в котором работали гражданки Узбекистана. А ранее в Алматы задержали четырех иностранок, которые, по версии полиции, оказывали интимные услуги в гостиницах южной столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108799-priton-nakryli-v-chastnom-dome-almaty-zaderzhany-inostranki/