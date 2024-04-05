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Заведения ограниченного доступа и секс-притон выявили на "Хоргосе" (видео)

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Специальные мероприятия на "Хоргосе"
Специальные мероприятия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Деятельность 6 незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос" ликвидирована в области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, организаторами незаконной деятельности являются граждане КНР. Мероприятия проводились Департаментом АФМ по области Жетісу при координации областной прокуратуры совместно с ДКНБ, полицией и пограничной службой.

"Установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.

В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней", - рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что МВД и КНБ на территории АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" пресекли деятельность притонов и подпольных казино, работавших под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса.

В полиции отметили, что каждый объект работал круглосуточно, имел физическую охрану, строгий фейс-контроль и принимал в основном иностранных граждан. Криминальный бизнес был направлен на вовлечение казахстанок в сексуальное рабство - им обещали высокую прибыль и конфиденциальность.

В результате правоохранители задержали пять основных фигурантов, в том числе двух иностранцев. Также доставлено в полицию 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079305-zavedeniya-ogranichennogo-dostupa-i-priton-vyyavili-na-horgose/

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