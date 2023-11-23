Девушки из Кыргызстана и Узбекистана оказывали интимные услуги в Алматы
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В Алматы стражи порядка задержали четырех иностранок, которые оказывали интимные услуги в одной из гостиниц города, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен, в рамках проведения ОПМ "Правопорядок" в одной из гостиниц города выявлены 11 женщин, которые оказывали интимные услуги, четверо из них являются гражданками Узбекистана и Кыргызстана. Они 1997, 2000 и 2003 годов рождения.
"Правонарушители доставлены в УП Алатауского района для сбора материала, согласно статье 29 Закона РК "О профилактике правонарушений", а затем водворены в приемник-распределитель. В отношении еще шести задержанных в гостинице женщин, из числа наших соотечественников, составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 КоАП РК", – отметил Геннадий Мен.
В полиции добавили, что владельца гостиницы также привлекли к ответственности по части 1 статьи 450 КоАП РК.
Добавим, что согласно части 1 статьи 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17250 тенге).
При нарушении части 1 статьи 450 КоАП РК, а именно предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества предусмотрен штраф:
- на физических и должностных лиц – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);
- на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (517 тыс. 500 тенге;
- на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 млн 350 тыс. тенге),
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.
Напомним, ранее 50-летнюю женщину задержали в Жамбылской области по подозрению в организации притона и сводничестве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047310-devushki-iz-kyrgyzstana-i-uzbekistana-okazyvali-intimnye-uslugi-v-almaty/