Девушки из Кыргызстана и Узбекистана оказывали интимные услуги в Алматы

В Алматы стражи порядка задержали четырех иностранок, которые оказывали интимные услуги в одной из гостиниц города, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен, в рамках проведения ОПМ "Правопорядок" в одной из гостиниц города выявлены 11 женщин, которые оказывали интимные услуги, четверо из них являются гражданками Узбекистана и Кыргызстана. Они 1997, 2000 и 2003 годов рождения.

"Правонарушители доставлены в УП Алатауского района для сбора материала, согласно статье 29 Закона РК "О профилактике правонарушений", а затем водворены в приемник-распределитель. В отношении еще шести задержанных в гостинице женщин, из числа наших соотечественников, составлены административные протоколы по части 1 статьи 449 КоАП РК", – отметил Геннадий Мен.

В полиции добавили, что владельца гостиницы также привлекли к ответственности по части 1 статьи 450 КоАП РК.

Добавим, что согласно части 1 статьи 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17250 тенге).

При нарушении части 1 статьи 450 КоАП РК, а именно предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества предусмотрен штраф:

на физических и должностных лиц – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (517 тыс. 500 тенге;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 млн 350 тыс. тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.

Напомним, ранее 50-летнюю женщину задержали в Жамбылской области по подозрению в организации притона и сводничестве.