380 млн тенге ущерба: вынесен приговор по делу о незаконной постановке авто на учет в Кокшетау

В Кокшетау перед судом предстали директор ТОО и бывший инспектор полиции. Они обвинялись в нелегальной регистрации транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, с декабря 2020 года по январь 2022 года подсудимые организовали системную регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств, не оплачивая положенные сборы и платежи государству.

По информации суда, в результате их преступной деятельности было незаконно зарегистрировано 55 грузовых транспортных средств.

"Директор ТОО собирала пакет документов, изготавливала поддельные платежные поручения, сдавала в спецЦОН и при содействии второго подсудимого получала техпаспорта и госномера на транспортные средства, затем выдавала их владельцам.

Он, используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное утверждение заявок по подложным платежным поручениям и сведениям, позволяющим скрыть факт оплаты. От каждой незаконной регистрации подсудимый получал от 50 тыс. до 100 тыс. тенге", - сообщили в суде.

Как установил суд, руководитель ТОО причинила ущерб государству в крупном размере путем обмана в группе лиц по предварительному сговору (п.2 ч.4 ст.195 УК), а также неоднократно изготовляла и сбывала поддельные платежные и расчетные документы (ч.2 ст.232 УК).

Бывший полицейский неоднократно в группе лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения причинил ущерб в крупном размере (п.2 ч.4 ст.195 УК).

При назначении наказания бывшему стражу порядка суд учел смягчающее обстоятельство в виде наличия малолетнего ребенка и отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения.

Также суд учел активную роль подсудимой в преступной деятельности, совершение тяжкого преступления и отсутствие возмещения материального ущерба.

"Сумма материального ущерба, не поступившего в местный бюджет, составила около 380 млн тенге", - отметили в суде.

Приговором суда директору ТОО назначили 5 лет, экс-полицейскому - 2 года и 6 месяцев лишения свободы, с лишением каждого права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Материальный ущерб взыскан солидарно с осужденных в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры области, указав на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц ГК "Правительство для граждан" в Кокшетау, а также на ненадлежащее осуществление надзора на стадии досудебного расследования дела.

Напомним, в сентябре прошлого года в Акмолинской области изобличили группу лиц, которая на протяжении 2 лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

В январе текущего года Департамент АФМ по Акмолинской области окончил расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

В ГК "Правительство для граждан" высказались о деле по регистрации автомобилей из-за рубежа по поддельным документам в Кокшетау.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.195 УК РК причинение крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В соответствии с ч.2 ст.232 УК РК изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных платежных карточек, а также иных платежных и расчетных документов, не являющихся ценными бумагами, неоднократно или преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.