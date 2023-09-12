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Сотрудников спецЦОНа задержали в Кокшетау (видео)

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Номера и документы в спецЦОНе в Кокшетау
Номера и документы. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении 2-х лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей, передает сегодня официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как рассказали в ведомстве, в ходе следствия территориальным Департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.

"В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге.

По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в АФМ.

Иную информацию в порядке ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают, но добавили, что в соответствии с законодательством каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036234-sotrudnikov-spetstsona-zaderzhali-v-kokshetau/

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