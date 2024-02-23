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Дело о незаконной регистрации авто прокомментировали в "Правительстве для граждан"

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Госномера. Иллюстративное фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"

В НАО "ГК "Правительство для граждан" высказались о деле по регистрации автомобилей из-за рубежа по поддельным документам в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Касательно регистрации автомобилей из-за рубежа по поддельным документам в Кокшетау в НАО сообщили, что мероприятия по выявлению мошеннической схемы были проведены правоохранительными органами совместно со Службой безопасности Центрального аппарата госкорпорации.

"Так, в мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа Кокшетау Службой безопасности были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.

Соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы, с которыми впоследствии были проведены совместные мероприятия. НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" разместила информацию о данном факте в СМИ еще 12 сентября 2023 года", - отметили в пресс-службе госкорпорации.

Здесь добавили, что в "Правительстве для граждан" придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции. Служба безопасности на постоянной основе проводит внутренние проверки для выявления нарушений. При их обнаружении собранные материалы передаются в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее в АФМ сообщили об окончании расследования по делу об организации массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей. В этом подозревают двух человек, которые, по данным ведомства, были в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау.

АФМ установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 транспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.

Еще осенью 2023 года стало известно, что в Акмолинской области была изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении 2-х лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.

В ходе следствия были выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В отношении подозреваемых суд санкционировал арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062608-delo-o-nezakonnoy-registratsii-avto-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/

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