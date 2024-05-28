Хищение миллионов тенге выявили в центре занятости в Туркестанской области

В Туркестанской области в центре занятости обнаружили хищение более 31 млн тенге. Также выявлены ограничения прав предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, выявлены системные нарушения в деятельности "Центра трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области.

"Проверкой выявлено хищение более 31 млн тенге путем незаконного перевода заработной платы 122 лицам, которые фактически не участвовали в программе "Общественные работы", - отметили в прокуратуре региона.

Материалы зарегистрированы в ЕРДР и для производства расследования переданы в Департамент экономических расследований по Туркестанской области.

Кроме того, более 4 тыс. участникам госпрограмм "Молодежная практика" и "Оплачиваемые общественные работы" не производились выплаты по обязательному медицинскому страхованию за 2023 год на 11,6 млн тенге.

"Выявлены финансовые нарушения на 4 млрд тенге и факты ограничения прав 760 предпринимателей, которым в договорах устанавливали необоснованные требования", - подчеркнули в надзорном органе.

А 50 граждан, которые прошли обучение в рамках программы "Краткосрочное обучение", фактически не были обеспечены непрерывной работой (до 6 месяцев).

В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав граждан и предпринимателей прокуратура области внесла четыре акта прокурорского реагирования в акимат области и уполномоченные государственные органы. По отдельным фактам материалы для принятия процессуального решения направлены в ДЭР.

В начале года в Шымкенте был задержан руководитель Центра трудовой мобильности Асет Шагадат. Позже Антикор опубликовал оперативное видео его задержания. Чиновника подозревают в получении взятки за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау бизнес-2023".

Ранее в Алматы по итогам проверки управления занятости и социальных программ началось досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на обеспечение занятости населения по программе "Еңбек". Речь идет о хищении более 370 млн тенге, направленных на субсидии.