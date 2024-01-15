Задержан руководитель центра занятости Шымкента

Задержан руководитель Центра трудовой мобильности Шымкента Асет Шагадат. Распространяемую в соцсетях информацию подтвердили в Антикоррупционной службе города, передает Otyrar.kz.

"Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности". Он взят под стражу. Подробности готовим. Информация будет немного позже", - сообщили в пресс-службе Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту.

По информации enbek.kz, в соответствии с Социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля 2023 года, в областных центрах, городах Астана, Алматы и Шымкент действуют центры трудовой мобильности.

Здесь проводят анализ и прогноз спроса рабочей силы региона, информируют население о состоянии рынка труда и управляют карьерными центрами.

Центры трудовой мобильности оказывают услуги для работодателей и граждан через карьерные центры.

В Казахстане действуют 20 центров трудовой мобильности и 207 карьерных центров.