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Задержан руководитель центра занятости Шымкента

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Асет Шагадат
Асет Шагадат. Фото: с личной страницы в Facebook

Задержан руководитель Центра трудовой мобильности Шымкента Асет Шагадат. Распространяемую в соцсетях информацию подтвердили в Антикоррупционной службе города, передает Otyrar.kz.

"Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности". Он взят под стражу. Подробности готовим. Информация будет немного позже", - сообщили в пресс-службе Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту.

По информации enbek.kz, в соответствии с Социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля 2023 года, в областных центрах, городах Астана, Алматы и Шымкент действуют центры трудовой мобильности.

Здесь проводят анализ и прогноз спроса рабочей силы региона, информируют население о состоянии рынка труда и управляют карьерными центрами.

Центры трудовой мобильности оказывают услуги для работодателей и граждан через карьерные центры.

В Казахстане действуют 20 центров трудовой мобильности и 207 карьерных центров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055600-zaderzhan-rukovoditel-tsentra-zanyatosti-shymkenta/

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