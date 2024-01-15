Задержан руководитель центра занятости Шымкента
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Задержан руководитель Центра трудовой мобильности Шымкента Асет Шагадат. Распространяемую в соцсетях информацию подтвердили в Антикоррупционной службе города, передает Otyrar.kz.
"Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности". Он взят под стражу. Подробности готовим. Информация будет немного позже", - сообщили в пресс-службе Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту.
По информации enbek.kz, в соответствии с Социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля 2023 года, в областных центрах, городах Астана, Алматы и Шымкент действуют центры трудовой мобильности.
Здесь проводят анализ и прогноз спроса рабочей силы региона, информируют население о состоянии рынка труда и управляют карьерными центрами.
Центры трудовой мобильности оказывают услуги для работодателей и граждан через карьерные центры.
В Казахстане действуют 20 центров трудовой мобильности и 207 карьерных центров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055600-zaderzhan-rukovoditel-tsentra-zanyatosti-shymkenta/