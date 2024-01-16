Антикор опубликовал видео задержания главы центра занятости Шымкента

Подробности задержания руководителя Центра трудовой мобильности Шымкента Асета Шагадата озвучил Антикор, также ведомство в своем официальном Telegram-канале опубликовало оперативное видео, передает NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении руководителя Центра трудовой мобильности.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау бизнес-2023", - рассказали в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.

"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что задержан руководитель Центра трудовой мобильности Шымкента Асет Шагадат. Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе города и рассказали, что подозреваемый взят под стражу. Другие подробности обещали озвучить позже.

По данным enbek.kz, в соответствии с Социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля 2023 года, в областных центрах, городах Астана, Алматы и Шымкент действуют центры трудовой мобильности.

Здесь проводят анализ и прогноз спроса рабочей силы региона, информируют население о состоянии рынка труда и управляют карьерными центрами.

Центры трудовой мобильности оказывают услуги для работодателей и граждан через карьерные центры.

В Казахстане действуют 20 центров трудовой мобильности и 207 карьерных центров.