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Специалистов Центра занятости заподозрили в хищении 370 млн тенге в Алматы

Опубликовано:

10-тысячные купюры тенге
10-тысячные купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы при реализации программы "Еңбек" похитили более 370 млн тенге. Спецпрокуроры начали расследование по факту хищения бюджетных средств, сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры РК.

Как сообщили в прокуратуре, по итогам проверки Управления занятости и социальных программ начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на обеспечение занятости населения по программе "Еңбек".

"Специалисты Центра занятости подозреваются в хищении более 370 млн тенге, направленных на субсидии рабочих мест, путем фиктивного трудоустройства граждан, побора заработной платы и перечисления денежных средств на счета неподлежащих трудоустройству лиц", - говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что уголовное дело расследуют специальные прокуроры.

На официальном сайте Министерства труда и соцзащиты указано, что реализация госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" началась с 1 марта 2017 года.

По итогам 2021 года участниками программы стали 651,9 тыс. человек, из них безработных - 331,6 тыс. человек и самостоятельно занятых - 93,7 тыс. человек.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

– группой лиц по предварительному сговору; 

– лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями 1-й или 2-й настоящей статьи, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1-й, 2-й или 3-й настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или пожизненно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036973-spetsialistov-tsentra-zanyatosti-zapodozrili-v-hischenii-370-mln-tenge-v-almaty/

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