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Эзотерика

"Давай я тебя сниму": появились новые подробности нападения на сотрудницу спа-салона в Алматы (видео)

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Момент нападения
Момент нападения. Кадр из видео: t.me/syrymitkulov

В одном из алматинских спа-салонов на девушку-администратора напал неизвестный мужчина и ударил ее. Новые подробности произошедшего раскрыла сестра пострадавшей девушки, передает телеканал КТК.

На видео, которое облетело Казнет, мужчина разговаривает с администратором. В какой-то момент он швыряет предметы, затем хватает статуэтку и идет за стойку ресепшена. Девушка отбегает в сторону, но обидчик бьет ее по голове и хватает за волосы.

Как сообщает телеканал, испуганная сотрудница – девушка по имени Аружан. Ее сестра предполагает, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

"Он как ее ударит по голове, потом держит за волосы – и досюда потащил. Потом обратно. Именно нам он сказал, что он был под наркотиками. И у него в кармане, когда его сами задержали, мы нашли у него анашу (марихуана - прим. ред.).

Она говорит: "У меня голова болит. Даже волосы болят". Видимо, была сильно испугана. Глаз у нее – нервный тик. Глаз дергался", - рассказала сестра пострадавшей.

Дана, сестра девушки, как сообщает телеканал, около года управляет спа-салоном, но с такими посетителями столкнулась впервые. Сестры обычно посменно дежурили на ресепшене. В тот день, по словам родственницы пострадавшей, незнакомец зашел в спа-центр и просил продать ему алкогольные напитки. На этом мужчина не остановился и предложил администратору вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, он набросился на девушку.

Пострадавшая до сих пор отходит от шока и отказывается разговаривать с журналистами.

"Зашел, попросил у нее алкоголь. Она говорит: "У нас алкоголь не продают". И он начинает ее оскорблять, потом говорит: "Ты похожа на легкую девушку. Давай я тебя сниму". Предлагает 2000 тенге. На видео тоже видно, что он в руках держит 2000 тенге. Она просит его покинуть помещение. Он бросает 2000 и тут бумажки. Потом берет вот эту статуэтку, она очень тяжелая. Он берет и собирается кинуть на нее. Она убегает сюда. Потом он заходит в зону ресепшена и бьет ее по голове дальше, за волосы тащит", - вспоминает тот день сестра пострадавшей Дана.

Подозреваемым оказался гражданин Таджикистана. Мужчину арестовали.

"Мужчина, нанесший телесные повреждения женщине, арестован. Он является гражданином Республики Таджикистан. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вместе с тем предупреждаем, что подобные антиобщественные действия непозволительны и влекут за собой строгую ответственность. Каждому факту будет дана принципиальная правовая оценка", - отметил начальник отдела полиции Бостандыкского района Алматы Нурлан Нуркасымов.

Сейчас пострадавшей предстоит пройти обследование. Именно от результатов экспертизы и будет зависеть, какое наказание будет грозить хулигану. Отмечается, что, если специалисты установят тяжкие или средние телесные повреждения, в отношении подозреваемого заведут уголовное дело.

Родственники Аружан, в свою очередь, требуют депортировать обидчика.

Источник: КТК

Напомним, накануне сообщалось, что мужчина напал на сотрудницу одного из спа-салонов в Алматы – видео с камер наблюдения появилось в Сети. В полиции сообщили, что арестовали нападавшего.

Также в середине апреля в Сети появилось видео, снятое в Алматы, на котором мужчина напал на сидящую на скамейке женщину. В полиции тогда сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование, а нападавший задержан и привлекается к ответственности.

В этот же день пользователей Казнета возмутил еще один ролик – камера наружного наблюдения сняла момент избиения девушки. По словам автора публикации, героиня видео после 11 лет брака развелась с мужем и перебралась с детьми из Тараза в Алматы, однако экс-супруг преследовал ее и заставлял вернуться.

В феврале жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали. Подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.

Стоит также отметить, что 15 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, направленных на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Этими документами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106750-davay-ya-tebya-snimu-poyavilis-novye-podrobnosti-napadeniya-na-sotrudnicu-spa-salona-v-almaty-video/

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