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Нападение на сотрудницу спа-салона в Алматы попало на видео

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Момент нападения
Момент нападения. Кадр из видео: t.me/syrymitkulov

Мужчина напал на сотрудницу одного из спа-салонов в Алматы – видео с камер наблюдения появилось в Сети. В полиции сообщили, что арестовали нападавшего, передает NUR.KZ.

Видео нападения в своем Telegram-канале опубликовал казахстанский блогер Сырым Иткулов. По его словам, кадры ему прислала пострадавшая.

"В Алматы гражданин России зашел в СПА, попросил продать ему пива. Продавщица ответила, что алкогольные напитки у них не продаются.

В ответ он начал оскорблять женщину, затем зашел на ресепшен, ударил ее по голове и начал таскать за волосы", – написал блогер.

На видео действительно можно заметит, что мужчина, разговаривающий с девушкой на ресепшене, в какой-то момент берет предмет со стойки, замахивается, а затем заходит в рабочее пространство и хватает ее за волосы.

Публикацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"По факту побоев возбуждено административное производство. Правонарушитель арестован. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Отметим также, что в середине апреля в Сети появилось видео, снятое в Алматы, на котором мужчина напал на сидящую на скамейке женщину.

В этот же день пользователей Казнета возмутил еще один ролик – камера наружного наблюдения сняла момент избиения девушки. По словам автора публикации, героиня видео после 11 лет брака развелась с мужем и перебралась с детьми из Тараза в Алматы, однако экс-супруг преследовал ее и заставлял вернуться.

При этом 15 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, направленных на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Этими документами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106036-napadenie-na-sotrudnicu-spa-salona-v-almaty-popalo-na-video/

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